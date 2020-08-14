Мария Вебер показала в сети редкое фото с сыном

Мария Вебер показала в сети фото с подросшим сыном. Оскару недавно исполнилось 13 лет, и он очень похож на знаменитую маму.
«Редкие кадры», — подписала Вебер фотографию с наследником, которую выставила в своем Instagram. На снимке видно: мальчик уже перерос Марию.
В 2004 году после третьей «Фабрики звезд» Вебер стала выступать в группе «Тутси». Через несколько лет она познакомилась с сыном известного московского бизнесмена Парвизом Ясиновым. Вскоре молодые люди сыграли свадьбу и на свет появился Оскар.
Правда, отношения Вебер с любимым человеком почти сразу после рождения ребенка не заладились, вскоре они расстались.
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