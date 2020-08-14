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Мария Вебер показала в сети редкое фото с сыном

, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Мария Вебер показала в сети редкое фото с сыном
Мария Вебер. Фото: соцсети

Мария Вебер показала в сети фото с подросшим сыном.  Оскару недавно исполнилось 13 лет, и он очень похож на знаменитую маму.

«Редкие кадры», — подписала Вебер фотографию с наследником, которую выставила в своем Instagram. На снимке видно: мальчик уже перерос Марию.  

В 2004 году после третьей «Фабрики звезд» Вебер стала выступать в группе «Тутси». Через несколько лет она познакомилась с сыном известного московского бизнесмена Парвизом Ясиновым. Вскоре молодые люди сыграли свадьбу и на свет появился Оскар.

Правда, отношения Вебер с любимым человеком почти сразу после рождения ребенка не заладились, вскоре они расстались.

Ранее сообщалось: генеральный директор «МУЗ-ТВ» рассказал, что для него на первом месте.

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Редкие кадры)❤️ @yasinov.jr

Публикация от Маша Вебер (@masha_weber)

ЕЧ

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