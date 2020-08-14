Мария Вебер показала в сети редкое фото с сыном

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14 августа 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Мария Вебер. Фото: соцсети

Мария Вебер показала в сети фото с подросшим сыном. Оскару недавно исполнилось 13 лет, и он очень похож на знаменитую маму.

«Редкие кадры», — подписала Вебер фотографию с наследником, которую выставила в своем Instagram. На снимке видно: мальчик уже перерос Марию.

В 2004 году после третьей «Фабрики звезд» Вебер стала выступать в группе «Тутси». Через несколько лет она познакомилась с сыном известного московского бизнесмена Парвизом Ясиновым. Вскоре молодые люди сыграли свадьбу и на свет появился Оскар.

Правда, отношения Вебер с любимым человеком почти сразу после рождения ребенка не заладились, вскоре они расстались.

Ранее сообщалось: генеральный директор «МУЗ-ТВ» рассказал, что для него на первом месте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Редкие кадры)❤️ @yasinov.jr Публикация от Маша Вебер (@masha_weber) 13 Авг 2020 в 9:47 PDT