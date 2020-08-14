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Генеральный директор «МУЗ-ТВ» рассказал, что для него на первом месте

, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Генеральный директор «МУЗ-ТВ» рассказал, что для него на первом месте
Арман Давлетяров. Фото: соцсети

Вчера исполнилось 50 лет генеральному директору «МУЗ-ТВ» Арману Давлетярову.  И мужчина уверен: семья - главное его достижение к этой знаменательной дате.

Давлетяров отметил, что на первом месте для него всегда семья. А все остальное – результат счастливой жизни.

«Если ты счастлив дома, то и в карьере все сложится. Но если ты не счастлив, то тебе будет сложно реализоваться в профессии», - добавил он.

Медиаменеджер подчеркнул: нужно создать такие отношения в семье, чтобы ты был по-настоящему счастлив, тогда и на работе будет ждать успех.

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ЕЧ

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