Гарик Харламов обратился к Лукашенко и белорусским силовикам
13 августа 2020, 15:38[ «Аргументы Недели» ]
Юморист Гарик Харламов прокомментировал протесты в Белоруссии и обратился к Александру Лукашенко с призывом прекратить жестокое подавление митингов в республике.
Харламов отметил, что в большинстве случаев он старается «не лезть в политические истории», но происходящее в Белоруссии стало большим, чем «просто заварушка». Шоумен добавил, что всегда восхищался чистотой белорусских городов и испытывал симпатию к властям страны, но сейчас поменял свое отношение.
«Это же просто жесть… Я вижу, как "батька" лупит собственный̆ народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями», - написал Харламов в Сети. Он подчеркнул, что люди имеют право на выражение собственной позиции, и посоветовал силовикам «не превращаться в зверей».
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