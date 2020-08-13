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Гарик Харламов обратился к Лукашенко и белорусским силовикам

, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

Гарик Харламов обратился к Лукашенко и белорусским силовикам
Гарик Харламов. Фото: соцсети

Юморист Гарик Харламов прокомментировал протесты в Белоруссии и обратился к Александру Лукашенко с призывом прекратить жестокое подавление митингов в республике.

Харламов отметил, что в большинстве случаев он старается «не лезть в политические истории», но происходящее в Белоруссии стало большим, чем «просто заварушка». Шоумен добавил, что всегда восхищался чистотой белорусских городов и испытывал симпатию к властям страны, но сейчас поменял свое отношение.

«Это же просто жесть… Я вижу, как "батька" лупит собственный̆ народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями», - написал Харламов в Сети. Он подчеркнул, что люди имеют право на выражение собственной позиции, и посоветовал силовикам «не превращаться в зверей».

АБ

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