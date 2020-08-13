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Пригожин раскритиковал решение Спивакова отказаться от ордена Франциска Скорины

, 07:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Пригожин раскритиковал решение Спивакова отказаться от ордена Франциска Скорины
Фото: Иосиф Пригожин, Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение дирижёра Владимира Спивакова отказаться от ордена Франциска Скорины, который ему вручил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, политизация награды неуместна.

«Орден вручен за гуманизм именно Спивакова, за его достижения. Он является владельцем этого ордена по праву как человек, который является культурным мостом между нашими странами и народами», - высказал продюсер.

Пригожин отметил, что решение Спивакова вызывает у него непонимание, поскольку тогда нужно отказываться от многих орденов и медалей тех стран, где происходят «нестандартные ситуации». При этом продюсер выразил солидарность с белорусами и призвал к сменяемости власти демократическим путем.

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