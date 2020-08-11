Айза Анохина рассказала о проблемах в отношениях со старшим сыном
11 августа 2020, 11:09[ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая и певица Айза Анохина рассказала о проблемах в отношении со старшим сыном Сэмом, рожденным в союзе с рэпером Гуфом. Женщина призналась, что не справляется с воспитанием мальчика.
Айза сообщила, что отдала старшего ребенка своим родителям. Она отметила, что мальчик не так сильно привязан к ней, как младший сын Элвис. В тексте, который сохранил портал kp.ru, Анохина подчеркнула, что Сэму необходимы комфорт и "полное обслуживание", но от матери он этого уже не получает.
"Если честно, я внутри себя уже его отпустила", – заметила мать двоих детей и добавила, что это "ее боль". Айза уточнила, что когда старший сын живет с ней, у них возникают постоянные конфликты интересов, которые выливаются в стресс.
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