Источники: Валентина Легкоступова находится в коме из-за серьезной травмы головы
11 августа 2020, 09:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: Telegram
Телеграм-канал Mash утром во вторник, 11 августа, сообщил, что известную российскую певицу Валентину Легкоступову нашли в Москве с пробитой головой. Артистка якобы в настоящий момент находится в коме.
У исполнительницы хита "Ягода-Малина", по информации Mash, диагностирован отек мозга. Врачи якобы оценивают состояние Легкоступовой как крайне тяжелое. Согласно некоторым данным, заслуженную артистку России в ее квартире обнаружила дочь, певица была еще в сознании. Уточняется, что на теле знаменитости были гематомы, а рядом с ней находился супруг – Юрий Фирсов.
Есть информация о том, что Валентине Легкоступовой сделали операцию. Официального подтверждения этих данных пока не поступало.
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