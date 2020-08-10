Болеющую COVID-19 Риту Дакоту госпитализировали, так как у нее низкий уровень кислорода в крови

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

10 августа 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]

Рита Дакота, фото из соцсети

Состояние болеющей коронавирусной инфекцией COVID-19 Риты Дакоты ухудшилось, и врачи решили госпитализировать артистку. Рита написала о своем состоянии после обследования. Медики приехали к ней домой, и после визита врача она собралась в больницу и написала об этом в "Инстаграм. По словам Дакоты, у нее "мало кислорода в крови".

Новости не сильно радужные: приехала бригада, посмотрела мое состояние, измерила все мои показатели и сказала, что у меня очень мало кислорода в крови. Исход следующий — меня госпитализируют", — написала артистка. Позже она добавила, что в больницу ее повезли на "скорой" с мигалками.

Кислорода в крови человека должно быть 95-100, а у Риты, как сказали ей врачи, 90. Многие россияне с появлением COVID-19 узнали это слова - сатурация.