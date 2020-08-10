«С днём рождения, Атос всея Руси», - Алика Смехова поздравила с юбилеем отца, Вениамина Смехова

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

10 августа 2020, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]

Вениамин Смехов, фото: vk.com/veniaminsmekhov

Вениамин Смехов сегодня отмечает юбилей. 10 августа актёру театра и кино, режиссёру, сценаристу, литератору, лауреат художественной премии «Петрополь», лауреату Царскосельской художественной премии исполнилось 80 лет.

Как отметит юбилейный день рождения «Атос всея Руси», рассказала его старшая дочь актриса Алика Смехова.

Алика написала трогательное поздравление отцу и подготовила видео, опубликовав семейные фото: она с отцом, отец с ее сыновьями, родственники.

«Поздравляю моего любимого папу с юбилеем, конечно желаю крепкого здоровья и вдохновения. Планы на этот день были масштабные, но внешние факторы внесли свои коррективы. Сегодня узким кругом близких людей, одетые во всё белое, мы поплывем на белом теплоходе по Москве-реке, по нашему родному городу, городу, где в 1940 году родился мой папа, учился, служил в театре, всю свою жизнь посвятил Искусству и Русской Культуре.

«Служение Муз не терпит суеты» - так назывался один из первых его литературных опытов, так он и идёт по жизни. С днём рождения, Атос всея Руси», - написала Смехова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova) 9 Авг 2020 в 10:41 PDT

10 лет назад Смехов подготовил новую концертную программу «Выступать, так с музыкой». Для альбома «12 месяцев танго» сочинил 12 стихотворений на старую музыку танго. Все 12 песен спела его дочь Алика.