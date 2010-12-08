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Все мои деньги в мешках под глазами

№ 48(238) от 09.12.2010 [«Аргументы Недели », Александр ГАВРИЛОВ ]

Все мои деньги в мешках под глазами

Отметивший в этом году свое 70-летие знаменитый актер Вениамин СМЕХОВ полон сил, энергии и желания работать. Он подготовил новую концертную программу «Выступать, так с музыкой». Для альбома «12 месяцев танго» сочинил 12 стихотворений на старую музыку танго. Все 12 песен спела его дочь Алика. Заканчиваются съемки сериала, посвященного министру культуры СССР Екатерине Фурцевой, где Смехов играет небольшую, но очень интересную, по его собственному признанию, роль «маленького несчастного человечка».

- Вениамин Борисович, исполнился год, как не стало Игоря Старыгина, прекрасного актера и вашего друга…

– Это очень грустно. Замечательная жена Игоря Катюша собрала 8 ноября всех нас, его друзей, в Доме актера, поручив мне провести вечер.

– Как вы думаете, нынешнее поколение еще может оценить благородство, бескорыстность, чистоту помыслов сыгранных вами героев-мушкетеров?

– Думаю, да. Я вообще считаю, что новое поколение у нас очень интересное. Оно соединяет абсолютно необходимую для жизнедеятельности прагматическую сторону и сопрягает это с традицией генетической преемственности. Это приводит к достойным результатам и в кино, и в театре, и в бизнесе.

Один из моих близких людей имеет свою фирму –  то, что называется малым предприятием. Очень талантливые ребята, и, главное, они подбирали компанию для себя, компанию хороших людей. Фирма прекрасно существует, хотя и без сверхприбылей. Я вот думаю, может, сверхприбыли превращают людей в свое дальнее подобие? Есть несколько человек, ученики моего отца, экономисты, которые выглядели прекрасно, а потом у них у всех вдруг появились мешки под глазами. Знаете анекдот: «А где деньги?» – «В мешках!» – «А где мешки?» – «Под глазами!»… Страшно, что сегодня банальным, пустым стало типично русское выражение: «Как тебе не стыдно!» Раньше можно было сказать даже гаишнику: «Как вам не стыдно!», и он на это реагировал.

– Извините за прямой вопрос, но вам не было стыдно за провал в прокате недавней картины «Возвращение мушкетеров»?

– Фильм 1979 года «Три мушкетера и один Боярский» (смеется) получился замечательным. Его любят все. Что касается следующих попыток, что поделаешь – не получилось. Это как спортсмен: прыгнул на 211, потом пробовал на 212, но не вышло. В виде спорта под названием «киноискусство» трудно заранее угадывать рекорды. Мне казалось, что «Возвращение мушкетеров» может стать потрясающим фильмом, но, увы, что-то не срослось на монтаже. И вообще, мы, актеры, в этом деле далеко не самые главные. Режиссеры, операторы, монтажеры – вот кто настоящие киногерои.

– И музыканты. Ведь даже столь любимую многими балладу Атоса «Есть в графском парке старый пруд» исполняли не вы!

– Алика несколько лет назад записывала в Америке диск и передала мне привет от Владислава Назарова (ВИА «Коробейники», «Фестиваль»), который и исполнил в фильме балладу. К сожалению, мы не были знакомы. Говорят, не так давно он ушел из жизни, но именно его голос продолжает украшать картину, которую то и дело крутят по ТВ. А я все так же продолжаю собирать комплименты: «Как вы прекрасно сыграли Атоса! Особенно удалась вам песня про черный пруд!» Суть в том, что прекрасный композитор Максим Дунаевский грешен передо мной. Пообещал, что несмотря на неудачный первый дубль, балладу запишут со мной, но слова своего не сдержал.

– Вениамин Борисович, вы часто радуетесь успехам своей дочери Алики?

– Алика – замечательная актриса, говорю это не как ее отец. Она снялась у меня в двух смешных ролях и теперь, с моей легкой руки, стала играть в амплуа комической актрисы. Алика в свое время хорошо рисовала и вообще много разных искусств перепробовала. При всех своих талантах Алика настоящая работяга. В каком-то смысле ее можно сравнить с очень любимым мной Мишей Боярским, который имеет определенный имидж для зрителей, но имеет и свое «я». Для внутреннего мира человека важно сохранять дистанцию между гомо сапиенс и «гомо играющим» человеком.

– Алика всегда на виду, а чем занимается ваша старшая дочь Лена?

– Собственно, из-за Лены я начал сниматься в «Трех мушкетерах», потому что она других книг знать не хотела. Дочитывая до конца «Мушкетеров», начинала читать сначала. У меня не было другого выхода как сняться, чтобы моя любимая дочь прекратила это безобразие. Лена – девочка послушная, не пошла в актрисы. Окончила институт культуры и стала заниматься книжным делом.

– Вас ведь в свое время, после выхода «Мушкетеров», называли «секс-символом»… Как вы относитесь к подобным званиям?

– У меня был друг Леонид Филатов. Он начинал, как и я, с актерства, с резонерства, когда играл от автора, ведущего. Мы что-то придумывали вместе. Поскольку я старше, я брал его в свою телевизионную передачу, и Леня был уверен, что более некрасивого лица, чем у него, быть не может. И мы ему верили. Мы украшали его лицо усами, бородой, чтобы ему на телеэкране казаться привлекательным. Леня мечтал о кино, и он стал киноартистом благодаря Александру Митте, когда фильм «Экипаж» выстрелил. Но когда он прочитал о себе, что он секс-символ, секс-бомба, ему стало не по себе… Вот и я всегда бываю разочарован, когда меня называют чем-то подобным.

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