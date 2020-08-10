Дмитрий Шевченко рассказал, почему расстался с первой женой, которая играла в клипе Киркорова «Зайка моя»

Дмитрий Шевченко объяснил, почему расстался с первой женой Александрой. Женщина прославилась тем, что снялась в клипе Филиппа Киркорова «Зайка моя».
Шевченко отметил: он был старшекурсником политеха, когда впервые увидел «свою Сашу». Актер добавил, что он сразу понял, она – его судьба. Но вскоре молодые люди расстались, и встретились лишь спустя время.
Как отметил актер, первая жена зарабатывала больше него.
«Я не мог смириться, что она меня содержала. Я в итоге спровоцировал наше расставание. Ее профессиональная карьера была удачной. Она общалась с людьми, статус которых был более серьезным, чем мой. Я ревновал и был не уверен в себе. Я был виноват в расставании. Сам спровоцировал какой-то скандал», — сказал Шевченко.
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