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Дмитрий Шевченко рассказал, почему расстался с первой женой, которая играла в клипе Киркорова «Зайка моя»

, 16:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Дмитрий Шевченко рассказал, почему расстался с первой женой, которая играла в клипе Киркорова «Зайка моя»
Кольца. Фото: pixabay.com

Дмитрий Шевченко объяснил, почему расстался с первой женой Александрой. Женщина прославилась тем, что снялась в клипе Филиппа Киркорова «Зайка моя».

Шевченко отметил: он был старшекурсником политеха, когда впервые увидел «свою Сашу».  Актер добавил, что он сразу понял, она – его судьба. Но вскоре молодые люди расстались, и встретились лишь спустя время.

Как отметил актер, первая жена зарабатывала больше него.

«Я не мог смириться, что она меня содержала. Я в итоге спровоцировал наше расставание. Ее профессиональная карьера была удачной. Она общалась с людьми, статус которых был более серьезным, чем мой. Я ревновал и был не уверен в себе. Я был виноват в расставании. Сам спровоцировал какой-то скандал», — сказал Шевченко.

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ЕЧ

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