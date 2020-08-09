Волочкова похвалилась новой именной купелью

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9 августа 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

Анастасия Волочкова, фото из vk.com/volochkova_a

Балерина Анастасия Волочкова, расплатившись за посещение Дивеевского монастыря во время карантина, приобрела новую купель и сразу похвалилась деревянной бочкой на своем участке около дома. Известно, что артистка любит париться в бане, а потом сразу окунаться в ледяную воду. Для этого ей нужна купель.

"Моя новая именная купель, созданная для меня купельмейстером Игорем, не перестаёт меня радовать. Обновление во всем всегда приносит радость!" - поделилась Анастасия, добавив, что старая купель ей больше не нужна, она ищет для нее нового владельца.

Волочкова опубликовала фото в новой купели. Тело артистки прикрыто только вениками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 8 Авг 2020 в 9:46 PDT

В конце июня, когда в Нижегородской области действовал карантин по коронавирусу, Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь под Арзамасом. Волочкову оштрафовали за нарушение. Всего на 60 тысяч рублей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 8 Авг 2020 в 3:08 PDT