Дочь Аллы Вербер почтила память мамы, опубликовав фото из семейного альбома

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9 августа 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

Алла Вербер, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дочь Аллы Вербер Екатерина почтила память мамы, опубликовав фото из семейного альбома. 6 августа 2019 года сообщение о смерти в Италии Аллы Вербер - fashion-директора ЦУМа, одного из лучших экспертов моды, Аллы Вербер шокировала всех, кто знал эту женщину.

Алле Константиновне был 61 год. Причиной ее скоропостижной смерти стал менингококковый сепсис.

Екатерина Вербер создала видео по фотографиям мамы, опубликовала его в соцсети и написала: "Спасибо всем за теплые слова и память о моей любимой маме. Я думаю, что сегодня именно тот момент, когда я готова поделиться с вами этим маленьким фильмом. Ты в наших сердцах навсегда, люблю тебя, мамочка".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katia Verber (@katiaverber) 6 Авг 2020 в 9:58 PDT

Алла Вербер похоронена в Канаде в Торонто.