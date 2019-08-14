В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер

Похороны fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто. На церемонии присутствовали самые близкие люди покойной: ее мать, дочь, внучки и несколько подруг.

Траурное мероприятие состоялось в Steele Chapel Memorial. Напомним, родители Вербер переехали в Торонто более 30 лет назад. Именно здесь Алла вышла замуж, а позже открыла свой первый бутик модных вещей.

Как сообщалось ранее, официальная причина смерти Аллы Вербер - менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета ее организм не смог побороть эту инфекцию. Алла Константиновна ушла из жизни днем 6 августа.