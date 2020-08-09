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Лоза раскритиковал Утяшеву, которая заявила о способности прожить на 50 тысяч рублей в месяц

, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

Лоза раскритиковал Утяшеву, которая заявила о способности прожить на 50 тысяч рублей в месяц
Юрий Лоза, Anatoly Lomohov/Russian Look

Музыкант Юрий Лоза подверг критике знаменитую спортсменку Ляйсан Утяшеву, которая ранее сообщила, что способна прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Это заявление вызвало большой резонанс в обществе.

Лоза убежден, что Утяшева произнесла такие слова исключительно "ради красного словца". Музыкант напомнил, что у спортсменки есть муж, который "прилично зарабатывает" для того, чтобы супруге "хватало 50 тысяч". По мнению артиста, Ляйсан вообще может не работать, поскольку возлюбленный ее прокормит.

Юрий Лоза добавил, что у него самого коммунальные платежи за дом и дачу составляют около 50 тысяч. Певец уточнил, что если у него не будет концертов, то, наверное, он "встанет в очередь за бесплатным супом". Артист также заметил, что старается экономить свои деньги.

ЕТ

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