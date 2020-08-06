Певица Лена Катина рассказала, что самое тяжелое для ребенка в шоу-бизнесе

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

6 августа 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Лена Катина. Фото: соцсети

Сыну Лены Катиной Саше пять лет. Певица абсолютно не мечтает о карьере в шоу-бизнесе для своего ребенка.

Катина уверена: в шоу-бизнесе, как и в искусстве в целом, нет гарантий и стабильности. Талантливых людей много, но успеха добиваются лишь единицы.

«Плюс шоу-бизнес — это мир искушений, которые зачастую плохо влияют на здоровье — как психическое, так и физическое», - добавила Елена.

Также исполнительница отметила, что «попала в этот мир по воле судьбы».

«Самым сложным стало испытание славой. Легко слететь с катушек, когда тебе поклоняется весь мир, особенно в таком юном возрасте. И мне снова повезло: у меня есть семья и друзья, которые на стадии зарождения звездной болезни очень доходчиво объяснили, что слава быстро проходит, а вот уважение к человеку любой профессии — это совсем другое», - заключила артистка.

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