Муцениеце рассказала, как Прилучный признавался ей в любви после развода

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6 августа 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Честный развод

Агата Муцениеце. Фото: соцсети

Агата Муцениеце во время разговора с экстрасенсом Викторией Райдос рассказала, что после развода Павел Прилучный признавался ей в любви. Также актриса добавила, что в обиде на бывшего мужа за то, что после свадьбы он уверял, «что это на веки веков».

В ответ экстрасенс заявила, что на тот момент актер действительно верил в свои слова. Муцениеце подчеркнула, что экс-супруг рассказывал ей о своих чувствах и после развода. «Так он говорит, что до сих пор любит меня! Мне кажется, такого не бывает. Если ты любишь, то ты борешься за свою любовь», - отметила она. Райдос объяснила девушке, что, скорее всего, Прилучный подразумевал любовь как чувство привязанности к женщине, вместе с которой он прожил много лет и которая является матерью его детей.