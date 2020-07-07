Психолог не исключила, что у детей Прилучного и Муцениеце может быть эмоциональная травма

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7 июля 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Агата Муцениеце и Павел Прилучный, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Психолог Анна Завгороднева на фоне появившихся слухов о романе актера Павла Прилучного с коллегой Мирославой Карпович рассказала о возможности получения сыном и дочерью мужчины эмоциональных травм.

Ранее сообщалось, что Павел Прилучный после расставания с матерью своих детей Агатой Муцениеце отправился на отдых в Крым в компании Мирославы Карпович. Актер взял с собой также сына и дочь.

Анна Завгороднева отметила, что дети с высокой долей вероятности были в курсе ухудшения отношений между родителями, однако знакомство с вероятной "новой пассией" отца в той или иной мере может нанести им психологическую травму. Эксперт также заметила, что мама и папа должны мягко объяснить сыновьям и дочерям, что теперь родители будут жить раздельно. С новыми возлюбленными детей следует знакомить постепенно, этот процесс должен проходить на нейтральной территории. Кроме того, психолог уточнила, что ни в коем случае отец не должен представлять свою пассию наследникам как "новую маму".