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Меган Фокс впервые показала совместное фото с бойфрендом

, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]

Меган Фокс впервые показала совместное фото с бойфрендом
Great Celebrity Social Network Photos - Feb 2018

34-летняя Меган Фокс впервые выложила совместное фото с новым бойфрендом — 30-летним рэпером Колсоном Бэйкером, ради которого оставила своего мужа, 46-летнего Брайана Остина Грина.

«Болезненно красивый мальчик. Мое сердце принадлежит тебе», — написала актриса. Комментарии к посту Меган отключила.

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Публикация от Megan Fox (@meganfox)

Ранее совместный снимок был размещен в ленте Machine Gun Kelly (псевдоним музыканта). «Ждал тебя целую вечность», — отметил Колсон.

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Публикация от the Blonde Don (@machinegunkelly)

Напомним, у Меган и брошенного ею мужа — трое детей.

НС

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