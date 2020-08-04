Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Кто мог заразиться коронавирусом от Риты Дакоты, или ее заразить

, 20:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Teleprogramma.pro

Кто мог заразиться коронавирусом от Риты Дакоты, или ее заразить
РитаДакота, фото: АГН Москва/Global Look Press

Российская певица Рита Дакота сообщила, что заразилась коронавирусом. При этом недавно Рита была на дне рождения Клавы Коки. Вероятно, сдавать анализы на наличие COVID-19 теперь придется многим знаменитостям.

Журналисты отметили, что судя по фото, которые опубликовала Клава в соцсети, на этой вечеринке присутствовали популярные блогеры с миллионной аудиторией Саша Спилберг, Дима Гордей, звезда сериалов «Молодежка» Карина Лазарьянц, актер сериала «Универ» Станислав Ярушин и многие другие. Клава также поблагодарила за участие и подготовку события большое количество людей, начиная от одного из основателей Black Star Пашу (Павел Курьянов) и, заканчивая фотографами и декораторами, которые посетили мероприятие.

НС

Политика

Захарова ответила Лукашенко на задержание граждан России: «Мы их в обиду не дадим»

Захарова ответила Лукашенко на задержание граждан России: «Мы их в обиду не дадим»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала задержание россиян в Белоруссии спектаклем. Их вина не доказана, и Москва не даст своих людей в обиду.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью