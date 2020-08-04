Кто мог заразиться коронавирусом от Риты Дакоты, или ее заразить

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4 августа 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Teleprogramma.pro

РитаДакота, фото: АГН Москва/Global Look Press

Российская певица Рита Дакота сообщила, что заразилась коронавирусом. При этом недавно Рита была на дне рождения Клавы Коки. Вероятно, сдавать анализы на наличие COVID-19 теперь придется многим знаменитостям.

Журналисты отметили, что судя по фото, которые опубликовала Клава в соцсети, на этой вечеринке присутствовали популярные блогеры с миллионной аудиторией Саша Спилберг, Дима Гордей, звезда сериалов «Молодежка» Карина Лазарьянц, актер сериала «Универ» Станислав Ярушин и многие другие. Клава также поблагодарила за участие и подготовку события большое количество людей, начиная от одного из основателей Black Star Пашу (Павел Курьянов) и, заканчивая фотографами и декораторами, которые посетили мероприятие.