Кто мог заразиться коронавирусом от Риты Дакоты, или ее заразить

Российская певица Рита Дакота сообщила, что заразилась коронавирусом. При этом недавно Рита была на дне рождения Клавы Коки. Вероятно, сдавать анализы на наличие COVID-19 теперь придется многим знаменитостям.
Журналисты отметили, что судя по фото, которые опубликовала Клава в соцсети, на этой вечеринке присутствовали популярные блогеры с миллионной аудиторией Саша Спилберг, Дима Гордей, звезда сериалов «Молодежка» Карина Лазарьянц, актер сериала «Универ» Станислав Ярушин и многие другие. Клава также поблагодарила за участие и подготовку события большое количество людей, начиная от одного из основателей Black Star Пашу (Павел Курьянов) и, заканчивая фотографами и декораторами, которые посетили мероприятие.
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