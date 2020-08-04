Певица Рита Дакота заразилась COVID-19

Российская певица Рита Дакота (настоящее имя Маргарита Герасимович) сообщила, что заразилась коронавирусом нового типа. Артистка уточнила, что диагноз был подтвержден только с третьего раза.
Дакота сообщила, что ни кровь, ни компьютерная томография не показали наличие у нее коронавирусной инфекции. По словам певицы, "только чуйка" заставила ее сидеть дома. Рита отметила, что у нее волосы встают дыбом, когда она представляет, какое количество людей она могла бы заразить, если бы не прислушалась к себе и продолжала вести обычный образ жизни.
Артистка уточнила, что чувствует себя "сносно", однако у нее ломит тело и пропало обоняние. Члены ее семьи коронавирусом не заболели.
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