Певица Рита Дакота заразилась COVID-19

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4 августа 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

Рита Дакота, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская певица Рита Дакота (настоящее имя Маргарита Герасимович) сообщила, что заразилась коронавирусом нового типа. Артистка уточнила, что диагноз был подтвержден только с третьего раза.

Дакота сообщила, что ни кровь, ни компьютерная томография не показали наличие у нее коронавирусной инфекции. По словам певицы, "только чуйка" заставила ее сидеть дома. Рита отметила, что у нее волосы встают дыбом, когда она представляет, какое количество людей она могла бы заразить, если бы не прислушалась к себе и продолжала вести обычный образ жизни.

Артистка уточнила, что чувствует себя "сносно", однако у нее ломит тело и пропало обоняние. Члены ее семьи коронавирусом не заболели.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от РИТА DАКОТА - ????СТАИ КИТОВ ???? (@ritadakota) 3 Авг 2020 в 11:42 PDT