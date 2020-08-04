Ольга Казаченко рассказала об отношениях с сыном Джигарханяна и его личной жизни

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4 августа 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Ольга Казаченко, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Экс-супруга певца Вадима Казаченко Ольга рассказала о своем бывшем бойфренде Степане Джигарханяне. В частности, молодая женщина поведала, какие девушки нравятся сыну знаменитого российского актера.

Ольга сообщила, что у них со Степаном после расставания сохранились нормальные отношения, они созваниваются очень редко, однако периодически обсуждают по телефону некоторые вопросы.

Бывшая жена Казаченко отметила, что знает о новой пассии Джигарханяна и считает ее симпатичной. Ольга подчеркнула, что рада за Степана, поскольку он хороший человек и достоин счастья. Женщина подчеркнула, что не знает, по какой причине ее экс-возлюбленный не женат, но добавила, что он любит молодых и красивых девушек.