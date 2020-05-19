Ольга Казаченко подтвердила расставание со Степаном Джигарханяном

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19 мая 2020, 21:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sobesednik.ru

Казаченко и Джигарханян, Фото: Instagram Ольги Казаченко

Степан Джигарханян сообщил о расставании с Ольгой Казаченко. Казаченко подтвердила разрыв с мужчиной.

С бывшей женой певца Вадима Казаченко пасынок народного артиста Армена Джигарханяна познакомился на одном из телевизионных шоу.

Они пообщались в Москве, потом Степан уехал в США и пригласил Ольгу отдохнуть за границей. Казаченко летала на встречу с Джигарханяном в ОАЭ. Во время очередного прилета в Москву Степан представил Ольгу Армену Борисовичу и своей маме Татьяне. Казаченко была приглашена в гости. Она чаевничала в семье Джигарханянов в квартире на Старом Арбате.

И вскоре Степан улетел в Америку. На днях он признался Анне Калашниковой, что они с Ольгой больше не пара. По его словам, расставание прошло спокойно, без скандалов, и они смогли остаться друзьями.

Оказывается, Степан добивался Ольги, но она в него не влюбилась. "Моему сердцу не прикажешь... Я надеялась, что что-то придёт. Но нет", - поделилась Казаченко. Она подчеркнула, что близких отношений у них со Степаном не было.

Говорят, теперь глазки 54-летнему Джигарханяну строит бывшая жена его отца Виталина Цымбалюк-Романовская.