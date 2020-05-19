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Калашникова считает, что Цымбалюк-Романовская «строит глазки» сыну Джигарханяна

, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Калашникова считает, что Цымбалюк-Романовская «строит глазки» сыну Джигарханяна
Анна Калашникова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица и актриса Анна Калашникова заявила, что бывшая супруга известного актера и режиссера Армена Джигарханяна – пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская – "строит глазки" своему экс-пасынку Степану.

Анна побеседовала со Степаном в прямом эфире в соцсети. Женщина и мужчина обсудили взаимоотношения актерской семьи с Виталиной Цымбалюк-Романовской, а также недавнее расставание приемного сына Армена Джигарханяна с Ольгой Казаченко.

Калашникова заявила, что Степан, который теперь является свободным мужчиной, должен "закрутить роман" с Виталиной, которая якобы буквально охотится за ним. Сын Джигарханяна, однако, заявил, что интрижка с бывшей мачехой невозможна.

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