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Татьяна Власова торопилась вернуться из США в Москву к Армену Джигарханяну

, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Татьяна Власова торопилась вернуться из США в Москву к Армену Джигарханяну
Армен Джигарханян, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Армен Джигарханян и Татьяна Власова помирились после скандального развода  народного артиста  с молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Армену Джигарханяну сейчас 84 года.  В Москве людям старше 65 лет запрещено выходить из дома из-за эпидемии коронавируса.

Власова в последнее время находилась в США, в свое время они с Джигарханяном купили дом в штате Невада, занималась имущественными вопросами. На днях бывшая супруга Джигарханяна, с которой он помирился, вернулась в Москву.

Она успела вернуться одним из последних рейсов, совершавших возврат россиян из Америки. Перед вылетом из США Власова сдала тест на наличие коронавируса.  Теперь Джигарханян и Власова вместе живут в квартире на Старом Арбате.

Пасынок режиссера рассказал, что его мать торопилась вернуться в Москву, успела взять только самые необходимые вещи, упаковала два чемодана и полетела в Россию к мужу.  По словам Степана, прощаясь с ним мама сказала: "Я хочу быть с ним в трудную минуту. Если распорядится судьба — умрем рядом".

О том, что Армен Джигарханян находится в тяжелом состоянии, рассказал ранее продюсер Марк Рубинштейн.

 

 

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