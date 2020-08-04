Васильев рассказал, как мать Началовой передала для его коллекции платья покойной дочери
4 августа 2020, 09:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: Собеседник
Историк моды Александр Васильев рассказал, как мать знаменитой певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте прошлого года в возрасте 38 лет, передала для его коллекции наряды своей дочери.
Васильев сообщил, что беседовал с мамой Юлии Таисией по телефону, поскольку из-за работы не мог забрать платья лично. За нарядами приехал помощник историка моды, который сообщил, что мать артистки была в слезах и очень трогательно прощалась с костюмами.
Напомним, Юлия Началова умерла от остановки сердца из-за стремительно развивающегося сепсиса. Медики боролись за ее жизнь больше недели.
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