Васильев рассказал, как мать Началовой передала для его коллекции платья покойной дочери

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4 августа 2020, 09:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Юлия Началова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Историк моды Александр Васильев рассказал, как мать знаменитой певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте прошлого года в возрасте 38 лет, передала для его коллекции наряды своей дочери.

Васильев сообщил, что беседовал с мамой Юлии Таисией по телефону, поскольку из-за работы не мог забрать платья лично. За нарядами приехал помощник историка моды, который сообщил, что мать артистки была в слезах и очень трогательно прощалась с костюмами.

Напомним, Юлия Началова умерла от остановки сердца из-за стремительно развивающегося сепсиса. Медики боролись за ее жизнь больше недели.