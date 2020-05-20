Помощница раскрыла детали разговора Началовой с «гадалкой». Та назвала дату ее смерти

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20 мая 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

фото: Юлия Началова, Instagram

Подруга и помощница Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о разговоре ушедшей из жизни в марте 2019 года певицы с ясновидящей. По ее словам, беседа произошла несколько лет назад, тогда Юлия “мечтала о мировой славе”.

“У Юли случайно оказалась дома гадалка. Я тоже в это время была рядом с ней, по работе, я не организовывала эту встречу. Это было начало 2000-х. Там была еще соседка, очень близкая Юлина подружка”, - вспоминает Анна.

Помощница отметила, что некоторые предсказания “гадалки Даши” сбылись, а некоторые нет. Однако та “увидела”, что Началовой поможет в развитии на творческом пути “влиятельный мужчина”, вспоминает она. Известно, что именно король поп-сцены Филипп Киркоров свел певицу с продюсером Мэрайи Кэри Уолтером Афанасьевым, с которым она записала альбом Wild Butterfly.

Анна отметила, что, возможно, сейчас ситуация выглядит немного нелепо, но так и было: “Даша четко назвала дату смерти моего отца и дату смерти Юли”.