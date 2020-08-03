Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина заметно похудела, сидя дома

Звезда Comedy Woman, телеведущая Екатерина Скулкина заметно похудела, сидя дома во время самоизоляции, введенной в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Судя но новым фото 44-летней Скулкиной в Инстаграм, она сбросила несколько лишних килограммов. Выглядит очень стройной.
Артистка пубиковала два фото, по одному из которых понятно, как она худела. Екатерина работала над своей фигурой - тренировалась. Теперь занимается спортом в облегающем костюме - топе с открытым животом и леггинсах.
На втором фото Скулкина в модном костюме пижамного стиля. У этого наряда еще и модный принт - горох. Соведущие звезды Comedy Woman в программе "Модный приговор" Эвелина Хромченко и Александр Васильев советуют женщинам носить сейчас платья в горошек и костюмы в пижамном стиле.
Имидж-стилист Ольга Трофимова оценила летний аутфит участницы шоу Comedy Woman. Эксперт в сфере стиля похвалила теледиву за смену имиджа. Трофимова отметила, что с более светлыми волосами Катя стала выглядеть значительно моложе. Ольга считает, что похудевшая Екатерина Скулкина находится в прекрасной физической форме.
Думаем, Скулкина еще отказывала себе в сладостях, жирной и вредной еде.