Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина заметно похудела, сидя дома

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3 августа 2020, 19:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Teleprogramma.pro

Екатерина Скулкина, фото: vk.com/skulkinacom

Звезда Comedy Woman, телеведущая Екатерина Скулкина заметно похудела, сидя дома во время самоизоляции, введенной в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Судя но новым фото 44-летней Скулкиной в Инстаграм, она сбросила несколько лишних килограммов. Выглядит очень стройной.

Артистка пубиковала два фото, по одному из которых понятно, как она худела. Екатерина работала над своей фигурой - тренировалась. Теперь занимается спортом в облегающем костюме - топе с открытым животом и леггинсах.

На втором фото Скулкина в модном костюме пижамного стиля. У этого наряда еще и модный принт - горох. Соведущие звезды Comedy Woman в программе "Модный приговор" Эвелина Хромченко и Александр Васильев советуют женщинам носить сейчас платья в горошек и костюмы в пижамном стиле.

Имидж-стилист Ольга Трофимова оценила летний аутфит участницы шоу Comedy Woman. Эксперт в сфере стиля похвалила теледиву за смену имиджа. Трофимова отметила, что с более светлыми волосами Катя стала выглядеть значительно моложе. Ольга считает, что похудевшая Екатерина Скулкина находится в прекрасной физической форме.

Думаем, Скулкина еще отказывала себе в сладостях, жирной и вредной еде.