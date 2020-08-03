Вика Цыганова опубликовала фото в купальнике с отдыха на море

Певица Вика Цыганова, судя по фото в Инстаграм, проводит отдых на море. 56-летняя артистка - обладательница шикарной стройной фигуры, может позволить себе выложить в сеть фото в купальнике.
Цыганова разместила в Инстаграм фото в красном купальнике с белым горохом. Такой принт для платьев всегда в моде, а в этом году красный цвет и этот принт актуален для купальников, поделилась модный эксперт Анна Бжедугова.
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Подписчики поклонники Вики Цыгановой отметили, что певица с годами не меняется, а только краше становится. "Шикарная женщина", "Красава", - пишут Виктории комплименты.
Наши звезды традиционно ответственно готовятся к сезону отпусков и хвастаются своими пляжными фото.
В этом году эта тенденция немного затихла. На море смогли поехать не все.
Вика Цыганова отдыхает в Сочи, как и Елена Проклова. 66-летняя актриса театра и кино также "выгуляла" свои модные купальники, продемонстрировав длинные ноги.