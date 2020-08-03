Вика Цыганова опубликовала фото в купальнике с отдыха на море

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3 августа 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Вика Цыганова, фот: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Певица Вика Цыганова, судя по фото в Инстаграм, проводит отдых на море. 56-летняя артистка - обладательница шикарной стройной фигуры, может позволить себе выложить в сеть фото в купальнике.



Цыганова разместила в Инстаграм фото в красном купальнике с белым горохом. Такой принт для платьев всегда в моде, а в этом году красный цвет и этот принт актуален для купальников, поделилась модный эксперт Анна Бжедугова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вика Цыганова (@vika.tsyganova) 3 Авг 2020 в 12:02 PDT

Подписчики поклонники Вики Цыгановой отметили, что певица с годами не меняется, а только краше становится. "Шикарная женщина", "Красава", - пишут Виктории комплименты.

Наши звезды традиционно ответственно готовятся к сезону отпусков и хвастаются своими пляжными фото.

В этом году эта тенденция немного затихла. На море смогли поехать не все.

Вика Цыганова отдыхает в Сочи, как и Елена Проклова. 66-летняя актриса театра и кино также "выгуляла" свои модные купальники, продемонстрировав длинные ноги.