Бывший муж помогает Елене Прокловой строить дом в Сочи

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

25 июля 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Экспресс-газета

Елена Проклова, фото: Natalia Tsvetkova, globallookpress.com

Бывший муж помогает актрисе Елене Прокловой строить дом в Сочи. 66-летняя актриса поделилась, что построить домик в горах и одновременно недалеко от моря - это ее давнишняя мечта. В Сочи можно как раз заиметь такой домик - в горах, а спуститься и оказаться на берегу моря.

Андрей Тришин - третий муж Елены Прокловой. У бывших супругов - взрослая дочь. По словам Прокловой, с Андреем они после развода остались друзьями.

Елена считает себя счастливой женщиной. Так сейчас она наслаждается свободой, общением с приятными людьми, работой, природой, детьми, внуками.

Проклова продолжает работать как в театре, так и сниматься в кино. Еще и садом около строящегося дома заниматься. Она своими руками посадила целый сад ирисов, у нее плантация киви и грецких орехов.

Фото Елены Прокловой на пляже попало в СМИ. Раскрывая секрет красоты и стройной фигуры, актриса похвалила себя. Она ежедневно делает зарядку. "За моей внешностью и формой стоит огромный труд", - говорит Проклова.