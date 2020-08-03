Актриса Татьяна Веденеева рассказала о своем «Монте-Карло» в Подмосковье

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3 августа 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

фото: Татьяна Веденеева, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Российская актриса Татьяна Веденеева рассказала, что провела самоизоляцию в «подмосковном Монте-Карло». Знаменитость обменяла участок на готовый дом в поселке премиум-класса.

«Обменяла свой участок на готовый дом, так как застройщик у них был общий. В апреле из-за вируса сюда переехали из Москвы почти все жители поселка, люди срочно доделывали ремонты … после объявления о самоизоляции я взяла из московской квартиры две ложки, две вилки и два бокала (для себя и сына) и поехала за город, по дороге купив в строительном магазине электроплитку на одну конфорку», - вспоминает актриса.

Веденеева отметила, что в поселке есть парк, озеро и водопады. По ее словам, она превратила свой участок в «огромное патио». Актриса приобрела красивую уличную плитку разнообразной конфигурации, наделав много лунок-гнезд: «Друзья теперь называют мой участок «Сад в Монте-Карло».

Знаменитость посадила много кустов, цветов, сосны, а также яблоки и клубнику.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatyana Vedeneeva (@tatyana.vedeneeva) 7 Июл 2020 в 7:37 PDT