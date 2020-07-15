Татьяна Веденеева сообщила, что во время командировок ежедневно получает букеты от сына

Аргументы Недели → Культура 13+

15 июля 2020, 17:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Татьяна Веденеева, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса и телеведущая Татьяна Веденеева рассказала о своем единственном сыне Дмитрии, поведала, чем занимается молодой мужчина, а также сообщила, что он всегда оказывает ей знаки внимания.

Веденеева в беседе с журналистами заявила, что ее сын выбрал профессию журналиста и писателя. Он владеет английским и французским языками. Кроме того, у Дмитрия есть небольшой бизнес, связанный с приложениями для смартфонов.

Татьяна также уточнила, что молодой мужчина ненавидит тусовки, поэтому никогда не посещает светские мероприятия вместе со своей знаменитой мамой. Веденеева добавила, что ее сын очень заботливый и внимательный: всегда дарит ей подарки и преподносит нужные вещи, а когда она бывает в командировках, ежедневно присылает букеты.