Все новости >>

Аргументы Недели Культура 13+

Татьяна Веденеева сообщила, что во время командировок ежедневно получает букеты от сына

, 17:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Татьяна Веденеева сообщила, что во время командировок ежедневно получает букеты от сына
Татьяна Веденеева, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса и телеведущая Татьяна Веденеева рассказала о своем единственном сыне Дмитрии, поведала, чем занимается молодой мужчина, а также сообщила, что он всегда оказывает ей знаки внимания.

Веденеева в беседе с журналистами заявила, что ее сын выбрал профессию журналиста и писателя. Он владеет английским и французским языками. Кроме того, у Дмитрия есть небольшой бизнес, связанный с приложениями для смартфонов.

Татьяна также уточнила, что молодой мужчина ненавидит тусовки, поэтому никогда не посещает светские мероприятия вместе со своей знаменитой мамой. Веденеева добавила, что ее сын очень заботливый и внимательный: всегда дарит ей подарки и преподносит нужные вещи, а когда она бывает в командировках, ежедневно присылает букеты.

ЕТ

Политика

В Госдуме предложили вернуть России православные храмы, находящиеся на турецкой территории

В Госдуме предложили вернуть России православные храмы, находящиеся на турецкой территории

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов предложил подготовить документы для возврата исторически принадлежавших РФ храмов, расположенных в Турции.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью