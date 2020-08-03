Названы российские звезды с наиболее высокими доходами
3 августа 2020, 10:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: Forbes
Журнал Forbes составил список российских звезд, имеющих наиболее высокие доходы в 2020 году. Согласно последним данным, заработки артистов из-за пандемии COVID-19 упали в среднем на 12,5 процента.
На первом месте в рейтинге оказался певец Сергей Шнуров, доходы которого оцениваются в 8,8 миллиона долларов. На второй строчке разместился Егор Крид (6,9 миллиона долларов) и Дима Билан (6,8 миллиона долларов).
На четвертом месте находится рэпер Баста с доходом в 6,6 миллиона долларов. На пятом – Филипп Киркоров также с доходом в 6,6 миллиона долларов. Шестую строчку заняла Полина Гагарина, заработавшая 6,4 миллиона долларов.
Далее следуют группа "Би-2"(6 миллионов долларов), Григорий Лепс (5,3 миллиона долларов), Тимати и Иван Ургант (по 5,1 миллиона долларов).
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.