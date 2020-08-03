Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Названы российские звезды с наиболее высокими доходами

, 10:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Forbes

Названы российские звезды с наиболее высокими доходами
доллары, pixabay.com

Журнал Forbes составил список российских звезд, имеющих наиболее высокие доходы в 2020 году. Согласно последним данным, заработки артистов из-за пандемии COVID-19 упали в среднем на 12,5 процента.

На первом месте в рейтинге оказался певец Сергей Шнуров, доходы которого оцениваются в 8,8 миллиона долларов. На второй строчке разместился Егор Крид (6,9 миллиона долларов) и Дима Билан (6,8 миллиона долларов).

На четвертом месте находится рэпер Баста с доходом в 6,6 миллиона долларов. На пятом – Филипп Киркоров также с доходом в 6,6 миллиона долларов. Шестую строчку заняла Полина Гагарина, заработавшая 6,4 миллиона долларов.

Далее следуют группа "Би-2"(6 миллионов долларов), Григорий Лепс (5,3 миллиона долларов), Тимати и Иван Ургант (по 5,1 миллиона долларов).

ЕТ

Экономика

Экономист из России раскрыл способ разорить Белоруссию за несколько месяцев

Экономист из России раскрыл способ разорить Белоруссию за несколько месяцев

Москва может разорить Белоруссию за несколько месяцев. Об этом в беседе со СМИ рассказал Алексей Зубец, глава Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью