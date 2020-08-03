Названы российские звезды с наиболее высокими доходами

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

3 августа 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Forbes

доллары, pixabay.com

Журнал Forbes составил список российских звезд, имеющих наиболее высокие доходы в 2020 году. Согласно последним данным, заработки артистов из-за пандемии COVID-19 упали в среднем на 12,5 процента.

На первом месте в рейтинге оказался певец Сергей Шнуров, доходы которого оцениваются в 8,8 миллиона долларов. На второй строчке разместился Егор Крид (6,9 миллиона долларов) и Дима Билан (6,8 миллиона долларов).

На четвертом месте находится рэпер Баста с доходом в 6,6 миллиона долларов. На пятом – Филипп Киркоров также с доходом в 6,6 миллиона долларов. Шестую строчку заняла Полина Гагарина, заработавшая 6,4 миллиона долларов.

Далее следуют группа "Би-2"(6 миллионов долларов), Григорий Лепс (5,3 миллиона долларов), Тимати и Иван Ургант (по 5,1 миллиона долларов).