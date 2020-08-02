Российская группа Little Big установила абсолютный рекорд «Евровидения»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

2 августа 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]

Российскую группу Little Big назвали рекордсменом «Евровидения» за всю историю конкурса. Всего за четыре месяца с момента публикации их песни Uno, с которой они должны были выступить в этом году, клип набрал 137 миллионов просмотров.

«При этом эта цифра продолжает расти, и до конца года она может дойти до 150 миллионов», — отмечается на сайте «Евровидения». Предыдущий рекорд установила израильская певица Нетта. У ее видео Toy («Игрушка») было «лишь» 134 миллиона просмотров.

Но музыканты не останавливаются на достигнутом и, как говорится, куют железо пока горячо. Их следующее творение попало в топ-5 самых просматриваемых видео в мире. Клип на песню Hypnodancer про ограбление казино занял пятое место в рейтинге самых просматриваемых видео в мире на YouTube. Только за первые десять дней после публикации Hypnodancer набрал более 33 миллионов просмотров, а сейчас их уже почти 100.