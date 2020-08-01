На сына Бари Алибасова подали иск на 3 миллиона рублей за драку

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1 августа 2020, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]

Бари Алибасов-младший, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сыну шоумена Бари Алибасова грозит реальный срок за избиение экс-продюсера группы "На-На". Потасовка с Андреем Назаровым случилась в процессе съемок передачи для телевидения.

Андрей Назаров говорит, что получил серьезные травмы и теперь хочет добиться справедливости. Алибасову-младшему грозит дело по статье "Причинение легкого вреда здоровью". Максимальное наказание составляет до трех месяцев в изоляторе или же штраф в 80 тысяч рублей. Но бывший директор считает, что такого наказания будет недостаточно, поэтому также подал гражданский иск на три миллиона рублей.

После того, как Бари Бариевич приложил Назарова об стол головой, у того образовалось сильнейшее рассечение мышечной ткани, его госпитализировали в Боткинскую больницу, где полтора часа накладывали швы на лоб, рассказал первый солист "На-На" Валерий Юрин.

Бари на это утверждает, что оборонялся, первым никого не атаковал и более того - у него на руках видеодоказательства вины Назарова и Юрина, воровавших ценности и спаивавших Бари Алибасова ради собственной выгоды.