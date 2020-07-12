Экс-помощник Алибасова обвинил его сына в избиении

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12 июля 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

фото: Бари Алибасов, Instagram

Бывший помощник основателя группы «На-На» Бари Алибасова Андрей Назаров обвинил сына продюсера в избиении. Отмечается, что конфликт произошел на одном из ток-шоу, куда Алибасов-младший пришел обсудить здоровье своего отца.

Согласно источнику, сын продюсера ударил Назарова головой об стол, из-за чего тот получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. При этом ему рассекли лоб.

Напомним, что в конце июня Бари Алибасова-старшего госпитализировали в больницу с отравлением. Сейчас продюсер находится в психиатрической клинике, у него серьёзные нарушения коры головного мозга.