Певица Валерия объяснила, почему отказалась от уколов ботокса

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1 августа 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: YouTube

певица Валерия, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

52-летняя певица Валерия в беседе с журналистом коснулась темы своей внешности. Знаменитая российская артистка объяснила, по какой причине она приняла решение отказаться от уколов ботокса.

Валерия сообщила, что несколько лет назад она пользовалась услугами косметолога, чтобы делать популярные уколы ботокса, которые должны были помочь певице избавиться от нежелательных морщин.

Через некоторое время артистка заметила серьезные изменения в своей мимике. По признанию знаменитости, у нее после процедуры сразу менялось выражение лица – оно становилось угрюмым и злым. "Я напоминала себе птицу Говоруна", – подчеркнула Валерия.