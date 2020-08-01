Наталия Орейро заявила, что хочет отблагодарить россиян за любовь

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1 августа 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Наталия Орейро, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Всемирно известная латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро в беседе с журналистами сообщила, что не планирует жить в России, но призналась, что хочет получить российское гражданство.

Артистка отметила, что у нее есть место жительства в Аргентине, а ее сын Мерлин Атауальпа ходит в школу в этой стране, однако она хотела бы стать гражданкой России. Орейро заметила, что это было бы для нее честью с символической точки зрения и способом отблагодарить россиян за любовь.

Наталия заявила, что с первого посещения почувствовала сильную близость с жителями РФ и уточнила, что эти эмоции очень трудно выразить словами.