Наталия Орейро заявила, что хочет отблагодарить россиян за любовь
1 августа 2020, 10:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Всемирно известная латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро в беседе с журналистами сообщила, что не планирует жить в России, но призналась, что хочет получить российское гражданство.
Артистка отметила, что у нее есть место жительства в Аргентине, а ее сын Мерлин Атауальпа ходит в школу в этой стране, однако она хотела бы стать гражданкой России. Орейро заметила, что это было бы для нее честью с символической точки зрения и способом отблагодарить россиян за любовь.
Наталия заявила, что с первого посещения почувствовала сильную близость с жителями РФ и уточнила, что эти эмоции очень трудно выразить словами.
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