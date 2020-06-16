Пригожин предположил, для чего Наталье Орейро понадобилось российское гражданство

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16 июня 2020, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Орейро. Фото: соцсети

Российский продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на решение уругвайской актрисы и певицы Натальи Орейро получить паспорт РФ. Он предположил, для чего ей могло понадобиться гражданство России.

Пригожин отметил, что налоговое законодательство в РФ представляется комфортным для представителей творческих профессий. Помимо того, Орейро в России давно известна и любима, передает Радио Sputnik.

«Что касается Орейро, чем больше западных звезд будет делать российское гражданство, тем лучше. Мы в этом смысле гостеприимные люди. Здорово, что есть люди, которые хотят жить в России... Россия в каких-то моментах комфортная для проживания», - считает продюсер.