Наталия Орейро планирует получить российское гражданство

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15 июня 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Наталья Орейро, фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com

Популярная уругвайская певица Наталья Орейро решила оформить российское гражданство и уже подала документы. Самая русская из иностранок, как сказал как-то Иван Ургант, заметила, что это для нее большая честь.

Наталья вспомнила об участии год назад в передаче "Вечерний Ургант", она ответила тогда Ивану, что Путину следовало бы дать ей гражданство. Как-то Орейро пришла в посольство России в Аргентине по разным делам. Поскольку певица часто путешествует, у нее тесные связи с Россией, дипломаты предложили ей оформить гражданство. "Я сказала, что для меня это была бы честь", - ответила Орейро. Актриса утверждает, что заполнила много бумаг, теперь запрос находится на рассмотрении.

В 2001 году Орейро впервые посетила Россию, с которой, по ее словам, сразу почувствовала духовную связь. С тех пор певица почти каждый год приезжает с гастролями в РФ.

Наталья Орейро в честь дня Победы спела русскую военную песню.