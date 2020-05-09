Наталья Орейро в честь дня Победы спела русскую военную песню

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9 мая 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Instagram, Наталья Орейро

Поздравление с днем Победы разметила в соцсети уругвайская актриса и певица, звезда сериалов Наталия Орейро. Она исполнила отрывок советской песни "Нам нужна одна победа" поэта Булата Окуджавы на русском языке.

"С Днем Победы! Мира во всем мире! Я вас люблю", - написала певица. Пользователи комментируют, что тронуты до слез ее исполнением.

Голливудская звезда Милла Йовович поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне, опубликовав фотографии, награды, документы тех времен.