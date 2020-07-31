Заразившегося коронавирусом рэпера Элджея госпитализировали в больницу

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31 июля 2020, 20:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Элджей. Фото: соцсети.

Российского исполнителя Элджея (Алексей Узенюк), который недавно заразился COVID-19, госпитализировали. Об этом он сообщил у себя в социальной сети.

Пока других подтверждений этой информации не поступало.

Известно, что рэпер записал в Instagram Stories короткое видео, на котором видно, как его везет машина скорой помощи, пока он лежит на каталке. Причину госпитализации артист не сообщил.

Также коронавирусом заразилась и супруга Алексея, блогер Анастасия Ивлеева.

Ранее сообщалось: Мадонна подверглась критике из-за своего мнения о коронавирусе.