Мадонна подверглась критике из-за своего мнения о коронавирусе

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30 июля 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

Мадонна. Фото: соцсети

Известная исполнительница Мадонна подверглась критике из-за публикации в Сети. Артистка высказала свое мнение относительно пандемии коронавирусной инфекции и поисках лекарства.

Мадонна поделилась видео, на котором люди в белых халатах и именующиеся «передовые врачи Америки» рассказали о препаратах, которые успешно справляются с COVID-19. Певица возмутилась, что власти якобы ничего не делают, а только делают деньги, пытаясь создать вакцину.

Подписчиков ужаснули высказываниям Мадонны. Администрация Instagram заблокировала пост, назвав его опасным и некорректным.

Ранее Мадонна заявила, что уже переболела COVID-19.