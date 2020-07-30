Мадонна подверглась критике из-за своего мнения о коронавирусе
30 июля 2020, 10:57[ «Аргументы Недели» ]
Известная исполнительница Мадонна подверглась критике из-за публикации в Сети. Артистка высказала свое мнение относительно пандемии коронавирусной инфекции и поисках лекарства.
Мадонна поделилась видео, на котором люди в белых халатах и именующиеся «передовые врачи Америки» рассказали о препаратах, которые успешно справляются с COVID-19. Певица возмутилась, что власти якобы ничего не делают, а только делают деньги, пытаясь создать вакцину.
Подписчиков ужаснули высказываниям Мадонны. Администрация Instagram заблокировала пост, назвав его опасным и некорректным.
Ранее Мадонна заявила, что уже переболела COVID-19.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.