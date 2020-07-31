Ким Кардашян всерьез задумалась о разводе с Канье Уэстом
31 июля 2020, 14:54[ «Аргументы Недели» ]
Брак Ким Кардашьян и Канье Уэста под угрозой. Модель всерьез задумалась о разводе и даже лично летала в Вайоминг, чтобы сообщить о своем решении мужу. Однако после этого пара объявила о своем воссоединении.
«Она дошла до того, что прилетела в Вайоминг, чтобы сказать ему, что их брак закончился, и попрощаться…», «Ким очень расстроена, она готовится к разводу, но кто знает, подпишет ли она бумаги», - рассказали знакомые звезды.
При этом сам рэпер старается сохранить отношения с супругой. Недавно он в соцсети обратился к Ким с извинениями. Представители Кардашьян и Уэста пока не комментируют дальнейшее развитие отношений пары.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.