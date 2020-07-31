Ким Кардашян всерьез задумалась о разводе с Канье Уэстом

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31 июля 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Ким Кардашьян, Канье Уэст и дети. Фото: соцсети

Брак Ким Кардашьян и Канье Уэста под угрозой. Модель всерьез задумалась о разводе и даже лично летала в Вайоминг, чтобы сообщить о своем решении мужу. Однако после этого пара объявила о своем воссоединении.

«Она дошла до того, что прилетела в Вайоминг, чтобы сказать ему, что их брак закончился, и попрощаться…», «Ким очень расстроена, она готовится к разводу, но кто знает, подпишет ли она бумаги», - рассказали знакомые звезды.

При этом сам рэпер старается сохранить отношения с супругой. Недавно он в соцсети обратился к Ким с извинениями. Представители Кардашьян и Уэста пока не комментируют дальнейшее развитие отношений пары.