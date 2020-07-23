Кардашьян списала желание Канье Уэста стать президентом США на психическое заболевание

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23 июля 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]

Ким Кардашьян и Канье Уэст. Фото: соцсети

Ким Кардашьян рассказала подписчикам в соцсети о мотивах, которыми руководствовался её супруг, пожелавший стать американским президентом. Модель замужем за рэпером Канье Уэстом с 2014 года.

Кардашьян призналась, что у ее супруга диагностировали биополярное расстройство, а поэтому его слова и действия зачастую расходятся. Ким также отметила, что раньше старалась не афишировать проблему, чтобы уберечь мужа и детей от лишнего внимания.

«Он прекрасный, но сложный человек, который находится под сильным давлением из-за своего рода деятельности и цвета кожи», - заявила Кардашьян и попросила общественность с пониманием отнестись к проблеме их семьи.