Манукян ответил на вопрос о расставании с Бузовой

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31 июля 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: соцсети

Давид Манукян рассказал, продолжаются ли его отношения с Ольгой Бузовой. Ранее в сети прошел слух, что пара рассталась, да и любви не было – все затевалось ради пиара.

Поводом для подозрений стало резкое исчезновение совместных фотографий Бузовой и Давы из соцсетей – звездная пара перестала афишировать свой роман. Блогер прокомментировал слухи во время прямого эфира в Instagram. «Ну, в общем, по условиям контракта я не могу разглашать все подробности. Сейчас юристы наши работают по продлению контракта», - пошутил Манукян, а затем публично признался телеведущей в любви.