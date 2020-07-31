Степаненко рассказала, как узнала новость о разводе

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31 июля 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Елена Степаненко, Maxim Burlak/globallookpress.com

Известная телеведущая и юмористка Елена Степаненко рассказала, как экс-супруг и коллега по сцене Евгений Петросян сообщил ей о разводе. Звездная пара рассталась в 2018 году после 33 лет брака.

«Это было большой неожиданностью. Представляешь, это мне говорится где-то в 12 часов ночи, я встала попить и еду в гастроли продолжительные по Сибири. И мне говорят: «Ты знаешь, я хочу тебе сказать…». И вот это человек все говорит, и я так слушаю, говорю, я сейчас водички попью, а завтра в пять утра я улечу. Я над этим подумаю», - поделилась она в своем шоу на телеканале «Россия 1».

Степаненко призналась, что никогда не плакала из-за мужчин. Она отметила, что все происходящее в жизни воспринимает во благо и старается сразу принять ситуацию.

При этом гостья программы актриса Татьяна Васильева заявила, что так бы не смогла: «Ты вообще молодец, я тобой горжусь».