Левин из «Интернов» признался, что не доверяет внезапно вспомнившим о нем поклонникам
30 июля 2020, 12:42[ «Аргументы Недели» ]
Российский актер Дмитрий Шаракоис ответил поклонникам, озаботившимся его судьбой после того, как стало известно о его работе официанта. «Никому не интересен упавший», - написал он.
Артист рассказал, что многие начали хвалить его и восхищаться принятым решением оставить карьеру в России и переехать в Лондон. Шаракоис признался, что у него нет доверия к внезапно появившимся фанатам.
«По сути, вся эта ситуация сейчас — это просто цунами, которое устроили СМИ. Волна уйдет, как уйдете и остынете вы. Так уже происходило. Никому не интересен упавший. Всем лишь бы хлеба и зрелищ, лишь единицы среди вас со мной уже 8–10 лет, и вам я хочу сказать спасибо, обнять вас и долго-долго плакать, потому что вы со мной и в горе, и в радости, а другие только для зрелищ», - заявил он.
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