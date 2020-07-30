Левин из «Интернов» признался, что не доверяет внезапно вспомнившим о нем поклонникам

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30 июля 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Шаракоис. Фото: соцсети

Российский актер Дмитрий Шаракоис ответил поклонникам, озаботившимся его судьбой после того, как стало известно о его работе официанта. «Никому не интересен упавший», - написал он.

Артист рассказал, что многие начали хвалить его и восхищаться принятым решением оставить карьеру в России и переехать в Лондон. Шаракоис признался, что у него нет доверия к внезапно появившимся фанатам.

«По сути, вся эта ситуация сейчас — это просто цунами, которое устроили СМИ. Волна уйдет, как уйдете и остынете вы. Так уже происходило. Никому не интересен упавший. Всем лишь бы хлеба и зрелищ, лишь единицы среди вас со мной уже 8–10 лет, и вам я хочу сказать спасибо, обнять вас и долго-долго плакать, потому что вы со мной и в горе, и в радости, а другие только для зрелищ», - заявил он.