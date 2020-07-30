Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Сколько составит доход Тимати после ухода из Black Star

, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Сколько составит доход Тимати после ухода из Black Star
Фото: Тимати, City News Moskva/globallookpress.com

Известный исполнитель Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) сообщил, что покидает музыкальный лейбл Black Star, в котором проработал около 15 лет. Кроме того, артист сообщил, что уже создал новую компанию под названием «Ракета».

СМИ подсчитали, сколько денег получит Тимати после ухода из популярного бренда.

Отмечается, что компании «13 Барбершоп и Тату», «13 Бьюти» и «Блэк Стар Фитнес» переходят в его владение, а это уже свыше 300 миллионов рублей. Кроме того, он оставляет за собой долю в сети ресторанов «Black Star Burger», средний доход с одной точки составляет около 45 млн рублей в месяц.

При этом в трех компаниях доля Тимати составляет около 30%, а это около 90 млн рублей. По предварительным подсчетам, можно сказать, что после ухода из бренда рэпер останется примерно с 400 млн рублями дохода. 

БА

В мире

В ЛНР раскрыли обязательное условие примирения республик Донбасса с Украиной

В ЛНР раскрыли обязательное условие примирения республик Донбасса с Украиной

В ЛНР раскрыли обязательное условие примирения республик Донбасса с Украиной. По данному вопросу высказался Андрей Марочко, бывший официальный представитель Народной милиции непризнанного государства.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью