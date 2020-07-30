Сколько составит доход Тимати после ухода из Black Star

Известный исполнитель Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) сообщил, что покидает музыкальный лейбл Black Star, в котором проработал около 15 лет. Кроме того, артист сообщил, что уже создал новую компанию под названием «Ракета».
СМИ подсчитали, сколько денег получит Тимати после ухода из популярного бренда.
Отмечается, что компании «13 Барбершоп и Тату», «13 Бьюти» и «Блэк Стар Фитнес» переходят в его владение, а это уже свыше 300 миллионов рублей. Кроме того, он оставляет за собой долю в сети ресторанов «Black Star Burger», средний доход с одной точки составляет около 45 млн рублей в месяц.
При этом в трех компаниях доля Тимати составляет около 30%, а это около 90 млн рублей. По предварительным подсчетам, можно сказать, что после ухода из бренда рэпер останется примерно с 400 млн рублями дохода.
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