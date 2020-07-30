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Жена Игоря Николаева прокомментировала слухи о скором разводе

, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]

Жена Игоря Николаева прокомментировала слухи о скором разводе
Игорь Николаев. Фото: соцсети

Супруга российского музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова прокомментировала недавно появившиеся слухи о возможном разводе пары. Николаев и Проскурякова вместе уже более 15 лет.

Женщина опровергла слухи о расставании. Она призналась, что, хотя в семейной жизни периодически возникают ссоры, супруги после этого быстро мирятся и стараются выделять как можно больше времени, чтобы побыть вместе. «Никакая самоизоляция не может разрушить крепкий и хороший брак», - заявила супруга Николаева.

Ранее популярная певица Полина Гагарина впервые прокомментировала расставание с фотографом Дмитрием Исхаковым.

АБ

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