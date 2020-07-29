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Звездные коллеги поздравили Игоря Крутого с 66-летием

, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]

Звездные коллеги поздравили Игоря Крутого с 66-летием
фото: Игорь Крутой, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известный российский композитор Игорь Крутой празднует в среду, 29 июля, свое 66-летие. Народного артиста РФ поздравили его коллеги по сцене и друзья, среди них Алла Пугачёва, Филипп Киркоров и Николай Басков.

«Вот и стали мы на год взрослей, и пора настает. Живи и радуйся. С днем рождения!» - обратилась к композиту Примадонна отечественной эстрады.

Киркоров выложил небольшой фрагмент со съёмок музыкального проекта, где оба артиста предстали в образах сказочных персонажей. Певец пожелал Крутому «густую бороду для самых смелых желаний и ярких проектов».

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

«Дорогой Игорь, с днем рождения! Спасибо за дружбу, за поддержку, за то, что ты всегда рядом. Спасибо за фантастически красивую музыку, за гениальные песни, без которых мой творческий путь не был бы таким, какой он есть», - пишет Басков в своем микроблоге.

«Золотой голос» России пожелал крепкого здоровья композитору и его «прекрасной семье», а также «безмерного счастья» и «неиссякаемого вдохновения».

БА

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